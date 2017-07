Anitta se assusta com cobra durante gravação de clipe

A cantora Anitta publicou um vídeo em seu Instagram em que aparece dançando diante de uma cobra no meio do deserto do Saara. A sequência, gravada para o clipe Sua Cara, música do trio de produtores americanos Major Lazer, com participação da drag maranhense Pabllo Vittar, tem um final cômico: a cantora corre quando a serpente se mexe.

O clipe, que fez de Anitta e Pabllo versões das dançarinas do Tchan, estreia no dia 30 de julho. Pabllo e Anitta vão se apresentar na festa Combatchy, na balada The Week, no Rio de Janeiro, para lançar o clipe.

(Com Estadão Conteúdo)