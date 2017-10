Anitta rebate críticas por escolha de novos dançarinos

Criticada por formar um balé diverso, que inclui um dançarino com síndrome de down, uma cadeirante e uma paratleta, Anitta rebateu os comentários negativos nas redes sociais. Acusada por um internauta de querer “chamar a atenção” por causa da escolha dos bailarinos, a cantora devolveu. “Depois as pessoas ainda perguntam por que o Brasil não anda bem. Estou doida para chamar atenção mesmo… para um assunto muito importante que o nosso povo quase não dá atenção”, escreveu no Instagram.

“Pessoas assim têm suas limitações, mas não é impossível de trabalhar. É preciso adequar agenda, estrutura local, custos, limitação de cada um para estar dentro de um show inteiro. A gente tenta ajudar tudo isso para passar uma mensagem legal, para permitir que pessoas ‘invisíveis’ trabalhem com uma coisa que gostam. E ainda tem que ler uma coisa dessas. É de chorar”, terminou.

A assessoria de imprensa de Anitta confirmou apenas que o grupo se apresentará no Prêmio Multishow, marcado para acontecer no dia 24 de outubro. A equipe da cantora não informou se os bailarinos participação de outros eventos. “Anitta está formando um grupo eclético de dançarinos, pois apoia e respeita a diversidade. A cantora busca sempre ressaltar isso em seus shows.”