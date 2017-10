Anitta posta vídeo com trecho de nova música ‘Is That For Me’

Anitta postou um vídeo mostrando parte das gravações de Is That For Me. A nova música da cantora em parceria com o DJ sueco Alesso será lançada junto com um clipe que foi filmado na Amazônia. Nas imagens, em que conseguimos ouvir um trecho da canção, Anitta está dançando entre várias plantas, quando acaba perdendo o equilíbrio. “Só uma quedinha dentro desse lamaçal gostoso pra ver se o câmera estava esperto”, brincou na legenda da postagem feita no Instagram.

🤦🏽‍♀️ ….só uma quedinha dentro desse lamaçal goxxxtoso pra ver se o câmera tava esperto 👌 #CheckMate #IsThatForMe A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Oct 11, 2017 at 7:55am PDT

Is That For Me é o segundo do projeto Xeque-Mate, em que Anitta está divulgando um clipe por mês. Em setembro, a cantora estreou com a bossa-nova em inglês Will I See You, ao lado do produtor americano Poo Bear.

Anitta começou as gravações do novo vídeo no último dia 10 e o clipe completo deve ser divulgado na próxima semana.