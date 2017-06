Anitta manda indiretas no Twitter e fãs cogitam briga com Maluma

Anitta deixou seus fãs alarmados com a possibilidade de um desentemndimento com Maluma, seu parceiro no hit Sim ou Não. Isso porque a cantora foi ao Twitter nesta madrugada e despejou uma série de indiretas, em inglês, nas mensagens. “Por que as pessoas são tão falsas e inseguras?”, escreveu na rede social. “Sejam confiantes, pessoal. Sejam honestos. Não tenham medo de compartilhar as coisas com os outros”, foi outra mensagem. “Competição é a coisa mais estúpida e idiota com a qual eu tive que lidar”, disse também. “Pessoas falsas… vida falsa… sentimentos falsos… tudo falso… isso não é felicidade, não importa quanto poder você tem… seja honesto.”

Fãs de Anitta, então, passaram a afirmar que os cantores tinham parado de se seguir no Twitter. “Anitta postou indiretas em inglês e deu unfollow (deixou de seguir) do Maluma, logo ele retribuiu o unfollow”, disse um usuário do Twitter, tentando explicar o que tinha acontecido. Outros fãs da brasileira, porém, afirmaram que ela e o colombiano não romperam a amizade – eles simplesmente nunca haviam se seguido na rede social. “Maluma não seguia a Anitta no Twitter, ele seguia e continua seguindo a mesma no Instagram. Parem de criar desavenças”, criticou uma pessoa.

Anitta e Maluma dão unfollow um no outro e Anitta ja solta as indiretas ADORO pic.twitter.com/pRLBDOaij3 — ㅤPaulø (@aIanzoka) June 5, 2017

gente oq q o maluma fez pra anitta?? ajflakfksk sei q tô atrasada porém amando as indiretas em inglês, rainha internacional é assim né mores — vittoria (@badgalvvivi) June 5, 2017