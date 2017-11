Anitta leva relacionamento com empresário a nível mais sério

A relação de Anitta e Thiago Magalhães já está em outro nível. A cantora assinou um Contrato de União Estável — semelhante a um casamento civil — em um cartório da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, com o empresário, com quem começou a namorar em julho deste ano. A informação é confirmada pela assessoria da funkeira.

O Contrato de União Estável se segue à recente troca de alianças, que selou o noivado da dupla no intervalo das gravações de Is That for Me, clipe feito por Anitta na Amazônia, em parceria com o DJ Alesso.

Anitta, de 24 anos, conheceu Thiago, de 26, nos bastidores do programa Música Boa, que comanda no canal pago Multishow. Apesar de trabalhar com turismo e eventos musicais, o empresário faz o tipo discreto e avesso à fama, daí ser pouco visto em público com a funkeira. Só em setembro o casal foi visto pela primeira vez em público, ao desembarcar no aeroporto do Galeão.

Para fins práticos, a união estável e o casamento têm o mesmo efeito, mas o estado civil do casal não muda. Além disso, na união estável não é necessário um processo judicial de divórcio — o casal pode se separar apenas desfazendo o contrato.