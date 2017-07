Anitta faz selfie com sócio de Bieber e amplia rumores de dueto

Os fãs brasileiros de Justin Bieber foram a loucura nesta terça-feira. Depois do colunista Flávio Ricco, do UOL, anunciar uma possível parceria entre o canadense e Anitta, o sócio e amigo pessoal do cantor, John Shahidi, compartilhou no Instagram uma foto ao lado da brasileira durante visita ao Rio de Janeiro. Ela reproduziu a imagem no stories da rede social. Imediatamente, seguidores do músico bombardearam a publicação com comentários pedindo e especulando uma parceria entre Anitta e o jovem canadense.

A cantora trabalhou com Shahidi no clipe Paradinha, gravado em estabelecimentos de Nova York. Os amigos também foram visto juntos durante a passagem da turnê Purpose, de Bieber, pelo Brasil, e na premiação MTV Millenial Awards, sediada no México. Shahidi está no país para acompanhar Rudy Mancuso ao Villa Mix Festival, e também para gravar um single entre o músico e o DJ brasileiro Alok.

O encontro entre Anitta e Shahidi recebeu comentários até de Stefano Gabanna, dono da marca Dolce&Gabanna. O empresário publicou recentemente um vídeo dançando a Paradinha, e deixou três corações na foto.