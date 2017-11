Anitta encarna golpista em clipe de ‘Downtown’, com J Balvin

Anitta deu mais um passo na sua carreira internacional ao lançar, nesta segunda-feira, o clipe de Downtown, música cantada em espanhol em parceria com o colombiano J Balvin. No vídeo, os cantores encarnam uma dupla de golpistas que age em um cassino – e a brasileira usa de todo seu poder de sedução para enganar outros jogadores.

O clipe foi gravado há duas semanas em Nova York e é o terceiro do projeto de Anitta batizado de CheckMate, que consiste no lançamento de uma canção inédita, com vídeo, por mês. As outras duas foram Will I See You e Is That For Me.

Na semana passada, Anitta foi eleita a melhor artista brasileira pelo quarto ano consecutivo no MTV Europe Music Awards. Ela concorria com Alok, Projota, Karol Conka e Nego do Borel. A categoria definida por voto popular foi criada em 2012 e já foi vencida pelas bandas Restart e Fresno, antes de Anitta.