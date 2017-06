Anitta e Pabllo Vittar são super empoderadas na música ‘Sua Cara’

Menos de 24 horas depois de lançar Paradinha, sua quarta investida no mercado internacional, Anitta mostra que tem fôlego e volta à cena com uma parceria com uma da artistas mais comentadas no momento, a drag Pabllo Vittar. As duas se revezam nos vocais de Sua Cara, faixa do trio Major Lazer, dos DJs Diplo, Jillionaire e Walshy Fire, divulgada nesta quinta-feira.

Com versos como “Eu tô linda, livre, leve e solta / doida pra beijar na boca” e uma batida eletrônica, Sua Cara já tem tudo para ser um grande sucesso, com muito empoderamento feminino, mostrando que as brasileiras não precisam esperar homem nenhum para se divertir.

Pabllo Vittar já tinha uma música produzida pelo DJ Diplo, Então Vai, do seu álbum Vai Passar Mal, e uma parceria com Anitta era esperada pelos fãs. Major Lazer ainda lançou uma música com Travis Scott, Camila Cabello & Quavo nesta manhã, chamada de Know No Better.