Anitta e Pabllo, as rainhas do deserto do Marrocos

A funkeira Anitta e a drag Pabllo Vittar estão juntas no Marrocos para gravar o clipe de Sua Cara, música do grupo Major Lazer em que fazem participação juntas. Em foto publicada na manhã desta quinta-feira no perfil de Anitta no Instagram, as duas aparecem lindas e sensuais em meio ao Deserto do Saara, como rainhas do pedaço. Mas o glamour acaba aí. As cantoras estão enfrentando uma série de obstáculos para rodar o vídeo. Só do hotel onde estão, em Casablanca, ao local de gravação, elas levaram dez horas.

“Para chegar aqui, desespero. Quase chorei umas cinco vezes”, disse a cantora, em vídeo no Instagram. “Vou fazer a blogueira, mostrar tudo lindo e falar ‘Foi ótimo, olha que tudo lindo, olha que coisa linda’. Mentira, calor da p***a”, se queixou.

Pabllo Vittar também postou vídeos das duas. Nele, elas reclamam, com bom humor, que têm dificuldade para comer porque não entendem o que está escrito no cardápio. “Anitta aqui com fome porque ela não sabe nada do que tem aqui”, brincou. “Vamos tomar um café que é o que entendo.”

Anitta disse que, por enquanto, a viagem foi só dureza e que elas não tiveram tempo de curtir. “Não deu tempo ainda de ver as coisas boas, a gente só passou perrengue por enquanto, mas já já a gente vai ver as coisas legais e mostra.”

(Com informações do Estadão Conteúdo)