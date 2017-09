Anitta e Neymar aparecem em clipe de Beyoncé e J Balvin

Beyoncé gravou uma participação no hit latino Mi Gente, do colombiano J Balvin, com direito a algumas frases em espanhol. Para o clipe, foram selecionadas diversas filmagens de pessoas ouvindo e dançando ao som da canção. Entre elas, está Anitta, rebolando em um palco iluminado, e Neymar, balançando a cabeça em um vídeo feito dentro de um carro. O blogueiro Hugo Gloss também pode ser visto embalado pela canção.

A cantora americana avisou no Instagram que todos os ganhos que ela terá com a canção serão doados para ajudar vítimas do furacão Maria, que atingiu o México, Porto Rico e ilhas do Caribe em setembro.

Confira abaixo o vídeo: