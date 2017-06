Anitta é comparada a Beyoncé por revista mexicana

Dando continuidade ao esforço para alavancar sua carreira internacional, Anitta deu uma entrevista para a revista mexicana Tú – e foi comparada com ninguém menos do que Beyoncé pela reportagem. “Como se sente ao ser comparada com a Beyoncé?”, perguntou o repórter. “Acredito que a Beyoncé é uma artista completa, incrível. Imagina ser comparada com ela de alguma maneira. É uma honra!”, respondeu a cantora.

A publicação afirma que depois de conquistar o Brasil, Anitta quer conquistar o mundo com seu “incrível ritmo”. A cantora disse que suas canções falam bastante de autoestima, autoconfiança, mas que ela não acredita que a música deva, necessariamente, passar uma mensagem. “Às vezes, sua função é só servir de entretenimento”, disse.

Ela contou que no caso da Paradinha, seu último single, em que ela canta em espanhol, ela queria falar sobre dança. “Também queria mostrar a paradinha dos quadris, o ‘quadradinho’, que é um passo que eu sempre fiz e se tornou bastante conhecido no Brasil”, afirmou.

Anitta, que já trabalhou com Iggy Azalea e com Maluma, disse que gostaria de fazer uma parceria com Rihanna. “Seria uma experiência inesquecível, certamente”, disse.