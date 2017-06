Anitta diz sofrer preconceito por plásticas e dominar o portunhol

Anitta procura o tempo todo ressaltar que mantém os pés no chão, como diz o chavão, enquanto se lança em carreira internacional. Às vezes, porém, a cantora levanta voo. Em entrevista a Pedro Bial exibida na noite desta quinta-feira na Globo, Anitta chegou a falar de si mesma em terceira pessoa e, sem modéstia, disse enrolar no espanhol graças ao carisma que tem. Ela ainda se queixou de sofrer preconceito por fazer plásticas e assumi-las.

“Tenho uma cara de pau ótima também. Eles não têm ideia que aprendi espanhol em umas cinco aulas”, contou a Bial, que não parou de elogiar a cantora durante toda a entrevista. “Eles aceitam porque eu falo português com sotaque espanhol e com carisma.” Anitta se referia às entrevistas que deu na TV mexicana, onde divulgou o single Paradinha, cantado em espanhol apesar do título em português. Paradinha é a sua maior aposta no mercado internacional, depois das parcerias com o colombiano Maluma (Sim ou Não) e a rapper australiana Iggy Azalea (Switch).

Reverente, Bial contemporizou: “Dizem que o verdadeiro poliglota é o que tem vontade de se comunicar”.

Em outro momento, Anitta fez um auto-elogio na linha “eu me fiz sozinha” – ela esqueceu de mencionar, porém, que no início da carreira contou com uma empresária que investiu nela, Kamilla Fialho, da produtora K2L, que a está processando na Justiça. “Aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito comigo por conta do ritmo que eu canto, por ser muito nova, por rebolar, por fazer plástica e assumir. Eu vim da favela, vim do nada, não tenho nenhum milionário injetando dinheiro em mim. Então, eu precisava do meu país para ter essa força toda para ir para fora. Fui planejando essa quebra de barreiras e rótulos aos poucos”, disse.

Anitta ainda falou dos planos futuros – e foi aí que se referiu a si mesma na terceira pessoa. “Não penso em morar fora. As coisas acontecem em Los Angeles, mas, por enquanto, são três Anittas – a que canta em português, a do espanhol e a do inglês.”