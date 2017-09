Anitta celebra (quase) fama nos EUA: ‘fui reconhecida 3 vezes’

Anitta curtiu dois dias de viagem em Orlando, Estados Unidos, onde foi com amigos ao parque de diversão da Disney. No aeroporto, a cantora publicou vídeos contando que a melhor parte da aventura aconteceu quando ela foi reconhecida por uma estrangeira que falava uma língua desconhecida dos viajantes. “A gente estava querendo ir em um brinquedo, que só podiam ir quatro pessoas e nós éramos seis, e a mulher da fila me reconheceu e não foi em português”, conta, rindo.

Segundo ela, a quase fama internacional rendeu mais dois momentos parecidos. “Isso aconteceu três vezes nesses dois dias que a gente estava viajando. A gente ficou muito feliz, foi muito legal. Ele [assessor] falava para todo mundo da viagem: ‘Você viu? Um monte de gente reconheceu ela em outra língua.”

A funkeira tem dado passos lentos e bem pensados rumo a possível fama fora do Brasil. Após cantar nas Olimpíadas e fazer uma participação com Iggy Azalea, a cantora lançou Will I See You, sua primeira canção solo em inglês, em que aparece nua no clipe.