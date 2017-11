Anitta canta com Nick Jonas durante evento em Las Vegas

Anitta está cada vez mais internacional. A cantora cantou ao lado do americano Nick Jonas em um tributo ao espanhol Alejandro Sanz, nesta quarta-feira, em Las Vegas. Os dois dividiram a música Looking for Paradise junto com o rapper porto-riquenho Residente no centro de convenções Mandala Bay.

O evento, intitulado de Person of the Year, antecede o Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira na cidade conhecida pelos grandes cassinos, localizada no Estado de Nevada.

No seu Instagram, Anitta postou fotos com algumas celebridades como Camila Cabello, antiga integrante da girlband Fifth Harmony, e o cantor colombiano Sebastian Yatra. Nomes como Luis Fonsi e Erika Ender (compositores do hit Despacito) e o próprio Alejandro Sanz também compareceram à cerimônia.