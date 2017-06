Anitta: canastrona como ela mesma em filme de Larissa Manoela

Anitta está ganhando cada vez mais repercussão com a sua carreira internacional, mas conseguiu espaço na sua agenda para uma pequena participação em um filme nacional: a cantora está em Meus 15 Anos, comédia protagonizada por Larissa Manoela que estreia agora. Anitta, que representa ela mesma no longa, tem poucos minutos de tela, mas já mostra que, como atriz, é uma grande cantora.

Em entrevista a VEJA, Larissa Manoela agradeceu a disponibilidade e a generosidade de Anitta por participar do filme, e comentou que a cantora “não estava acostumada com um set” — por isso, “achou muito diferente, porque se repetem muitas vezes as cenas”. Na produção, Anitta faz um show na festa da protagonista e elas até cantam junto em outro momento.

Esta não foi a primeira vez que Anitta participou de um filme: ela fez uma aparição como a “repórter gata” em Copa de Elite (2014), interpretou a personagem Soláris em Didi e Os Segredos dos Anjos, no mesmo ano, e ainda participou no longa americano Breaking Through, em 2015.

Apesar do pouco tempo de tela, o nome da cantora aparece até no cartaz de divulgação do filme e ela apresenta sua música Príncipe de Vento, do seu primeiro álbum, Anitta, de 2013.