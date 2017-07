‘Animais Fantásticos e Onde Habitam 2’: o que sabemos até agora

Com o início das gravações de Animais Fantásticos e Onde Habitam 2 nesta segunda-feira, a Warner Bros. divulgou detalhes da trama e elenco do segundo filme da franquia. Previsto para novembro de 2018, o longa acompanhará acontecimentos anteriores a saga Harry Potter, quando outro bruxo das trevas, Gerardo Grindelwald, provocava o caos no mundo bruxo.

A produção, ainda sem nome, começará poucos meses depois de Animais Fantásticos. Grindelwald, na continuação, terá conseguido escapar do Congresso Mágico dos Estados Unidos (Macusa), e começará a reunir seguidores simpáticos à subordinação dos não mágicos à população bruxa — uma versão light dos Comensais da Morte de Lorde Voldemort. “O único capaz de parar Grindelwald será aquele que um dia ele chamou de amigo, Alvo Dumbledore. No entanto, ele precisará da ajuda do bruxo que uma vez já derrotou o inimigo, seu antigo aluno Newt Scamander. A trama reunirá novamente o magizoologista e Tina, Queenie e Jacob, e testará sua lealdade frente a novos perigos”, de acordo com a Warner Bros. A trama caminhará de Nova York para Londres e então Paris.

JK Rowling assina o roteiro do filme, dirigido por David Yates, responsável pelos quatro últimos filmes do filão Harry Potter. Eddie Redmayne reprisa o ao papel do magizoologista Newt Scamander. Johnny Depp, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler e Zoe Kravitz também retornarão a trama em seus papeis originais. Já Alvo Dumbledore, interpretado na franquia original por Richard Harris e Michael Gambon, será interpretado pelo britânico Jude Law.

Também estreiam na franquia Callum Turner, como o irmão mais velho de Newt, Theseus Scamander, um auror e heroi de guerra; Claudia Kim, como uma mulher atração de um circo de bruxos; William Nadylam, Ingvar Sigurdsson, Ólafur Darri Ólafsson e Kevin Guthrie, em papeis desconhecidos.