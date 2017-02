Angelina Jolie fala sobre divórcio pela 1ª vez: ‘tempos difíceis’

Angelina Jolie falou pela primeira vez sobre o conturbado divórcio com o ator Brad Pitt. Em entrevista ao canal BBC World News, exibida na noite deste domingo, a atriz afirmou que os últimos meses foram difíceis, mas acredita que a família ficará mais unida quando tudo se resolver.

“Não quero falar muito sobre o assunto, exceto que temos vivido tempos difíceis”, disse a atriz ao ser questionada sobre o divórcio. “Somos uma família e sempre seremos uma família. Vamos superar esse período e espero que possamos ficar mais unidos e fortes depois de tudo isso. Meu foco agora são meus filhos, nossos filhos, e também encontrar uma saída dessa situação.”

A entrevista foi dada durante divulgação do filme First They Killed My Father, dirigido por ela e produzido pela Netflix. Todos os seis filhos do casal acompanharam Angelina na viagem de lançamento, no Camboja, onde a trama se passa. O roteiro é inspirado na história real da escritora Loung Ung, que fugiu do país com a família durante a perseguição da ditadura do Khmer Vermelho.

Essa foi a primeira aparição pública da atriz desde o divórcio. Pitt surgiu em público pela primeira vez durante a crise dois meses depois do pedido de separação da ex-esposa, para uma exibição do filme Moolight: Sob a Luz do Luar, coproduzido por ele.

“Os últimos meses estão sendo difíceis. Mas, agora, vivo um momento em que todos estão no meu quarto. Dois hamsters, dois cachorros e duas crianças neste exato momento. E isso é maravilhoso. Normalmente, só tento administrar quem cuida do cachorro, quem vai ajudar no café da manhã e quem ainda não escovou os dentes”, disse a atriz, sobre o cotidiano de mãe.