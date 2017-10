Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow somam denúncias contra Weinstein

As acusações de assédio sexual ao produtor Harvey Weinstein chegaram ao alto escalão de Hollywood. Nesta terça-feira, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow quebraram o silêncio e engrossaram as denúncias contra o produtor, já demitido da própria companhia pelas notícias.

“Está na hora de deixarmos claro que situações como essa chegaram ao fim”, declarou Paltrow à revista The New Yorker. Segundo ela, Weinstein a chamou para uma “reunião de negócios” em seu hotel e, lá, ofereceu se ofereceu para uma massagem e a convidou para subir para o seu quarto. Aos 22 anos, a atriz havia sido escalada recentemente para o filme Emma, do produtor.

Na época, Gwyneth teria relatado o episódio ao namorado, Brad Pitt, que confrontou Weinsten. O produtor, então, ameaçou a atriz para que não comentasse mais o ocorrido. “Pensava que ele ia me demitir”, confessou.

Angelina Jolie também passou por um episódio parecido. À mesma publicação, ela contou que no final da década de 1990, durante o lançamento de Corações Apaixonados, rejeitou investidas do produtor em um hotel. “Tive uma experiência ruim com Harvey Weinstein na minha juventude e como resultado escolhi nunca mais trabalhar com ele e advertir outras pessoas quando o faziam”, declarou a atriz.

Nesta terça-feira, a revista The New Yorker publicou uma “dossiê” somando as denúncias de assédio e abuso sexual contra Weinstein, feitas pelo jornal The New York Times na quinta-feira passada. O periódico cita dúzias de acusações de antigos e atuais funcionários do produtor, que alegam ter recebido toques indesejados ou sido submetidas a exibicionismos.

(Com agência EFE)