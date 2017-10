Angélica já tem destino na Globo após o fim de ‘Estrelas’

Angélica teve seu destino na Globo confirmado. A emissora, que anunciou recentemente a extinção do programa Estrelas, dedicado a celebridades, vai encaixar a apresentadora dentro do Vídeo Show.

Em foto publicada no Twitter do Gshow, perfil voltado aos programas de entretenimento da Globo, vê-se a porta do camarim de Angélica e 0 nome do quadro Game Show, um jogo de testes de conhecimentos sobre a televisão que a apresentadora já comandou no Vídeo Show entre 2001 e 2011.

De acordo com a publicação da Globo, o quadro volta a ser exibido em novembro. Não se sabe ainda, porém, se terá o mesmo formato de antes nem se será exibido todos os dias.

Recentemente, a Globo anunciou que o programa Estrelas, comandado por Angélica há doze anos, vai sair da grade da emissora pouco antes do início da Copa do Mundo de 2018.