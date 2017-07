Andrew Garfield entra em personagem: ‘Sou gay sem o ato físico’

Andrew Garfield saiu do armário para viver Prior Walter na peça Angels in America. O personagem, um jovem de Nova York, vive no embate entre sua sexualidade e religião, enquanto convive com a AIDS. Durante painel de divulgação da peça, o ator inglês contou que busca viver todo seu tempo livre dentro do universo LGBT, para sentir na pele o máximo possível da realidade: “Tenho sido um homem gay no momento, sem o ato físico”.

Andrew revelou que fez seu “laboratório” assistindo ao reality-show RuPaul’s Drag Race. “Todo domingo uns oito amigos vinham a minha casa só para assistir Ru”, explicou o ator. “Eu assisti à todas as temporadas, literalmente. Esta é minha vida fora da peça.” O ator logo tratou de esclarecer as especulações quanto a sua sexualidade: “Até onde eu sei, não sou gay. Talvez eu descubra mais tarde na minha vida, o que eu tenho certeza que seria ótimo”

O antigo Homem-Aranha aproveitou também para esclarecer outro burburinho quanto a seu papel: “Muito me questionaram quanto a qual direito eu tenho de interpretar este incrível personagem gay… Para mim, ele é sobre honra e justiça”, disse ele. Angels in America foi escrito por Tony Kushner, e se passa durante um surto de AIDS durante 1939.