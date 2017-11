O Anarco está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Anarco, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, apenas no almoço de terça a domingo, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:



Entrada: salada caprese (mussarela de búfala, rúcula, tomate e pesto) ou entrada toscana (broa rústica, patê de funghi e presunto de Parma)

Prato principal: t-bone de cordeiro com espaguete au poivre vert ou risoto de damasco e queijo brie com pato confitado

Sobremesa: creme de mascarpone com calda fruit del bosque ou sorvete de amêndoas com calda de chocolate italiano

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para suco de laranja, suco de uva, saquerinha de morango ou caipirinha de limão).

ANARCO. Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 339, Mercado Municipal, centro, ☎ 3264-1764 e 3029-6154 (120 lugares). 11h30/15h50 (sáb. até 16h; dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1991. $$