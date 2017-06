Ana Maria Braga faz ligação por engano e leva puxão de orelha

Quem nunca se cansou de receber ligações para uma outra pessoa, que um dia foi dona daquele mesmo número de telefone? Quem já passou por isso vai compreender a raiva da mulher que atendeu Ana Maria Braga, sem reconhecê-la, na manhã desta segunda-feira. A apresentadora ligava ao vivo, durante o Mais Você, da Globo, atrás de um homem chamado Cícero, e pelo visto não foi a primeira a procurá-lo no lugar errado. Ela levou uma bronca da moça que atendeu à ligação.

“Alô? Quem está falando?”, perguntou Ana Maria. “Quer falar com quem?”, perguntou a mulher, do outro lado. “Com o Cícero”, disse Ana. “Olha, eu desconheço essa pessoa. Você faz um favor, tira esse telefone daí (do sistema) desse Cícero porque vocês ligam aqui e eu já cansei de dizer…”, disparou a moça.

Ana Maria Braga pediu desculpas e deu risada. “Eu levei uma bronca”, concluiu. De fato.