Ana Hickmann registra BO contra seguidora que xingou seu filho

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou na noite desta quarta-feira em seu perfil no Instagram uma foto de um boletim de ocorrência por injúria registrado contra uma seguidora que xingou seu filho na rede social. “A justiça EXISTE SIM e vamos fazer uso dela. ACABOU! Chega de pessoas acharem que podem fazer tudo e saírem ilesas!”, escreveu na legenda da imagem. O boletim foi registrado no 7º Distrito Policial, na Lapa, em São Paulo.

Nesta terça-feira, uma seguidora chamou o filho de Ana, de 3 anos, de “bicha do c*”, “ridículo”, “horroroso” e “magrelo nojento” nos comentários de uma foto publicada por Alexandre Correa, marido da apresentadora, no Instagram.

A loira expôs a seguidora, publicando uma imagem do perfil da mulher. “Este ‘ser’ que aparece aqui se acha no direito de escrachar com uma criança. Tô aqui para avisar a Senhora Debora que lei existe para quem é preconceituoso, violento, faz ameaça à vida e integridade física e moral do próximo. Agora vai ter que falar na minha cara todas as barbaridades que escreveu sobre meu filho no seu perfil. Quero ver se tem coragem”, escreveu Ana.