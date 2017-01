Ana Furtado substitui Fátima e comenta acidente de carro

1. Vinicius Bonemer zoom_out_map 1 /6 Vinicius Bonemer, filho de William Bonner e Fátima Bernardes (Reprodução/Instagram)

Substituta de Fátima Bernardes no Encontro, Ana Furtado terminou o programa desta quarta-feira com um comentário sobre o acidente de carro de Vinícius, filho de Fátima e William Bonner.

“O Vinícius e os outros motoristas envolvidos no acidente passam bem. O Giuliano, amigo do Vinícius, está se recuperando no hospital. A gente quer, claro, desejar muita força para a família de todos. Estamos na torcida pela recuperação rápida do Giuliano”, disse Ana.

Fátima está de férias até o fim de janeiro, e será substituída no período por Ana, Lair Rennó e Felipe Andreoli. Já Bonner não apresentou o Jornal Nacional na noite de terça. Ainda não se sabe se ele voltará ao jornalístico essa semana.

O carro em que Vinícius estava se chocou com um caminhão e um ônibus na Rodovia Amaral Peixoto RJ 106 (Km 125), na localidade de Campos Novos, em Cabo Frio, na manhã da terça-feira, dia 8. O rapaz passa bem e não precisou ser internado, mas um de seus amigos, Giuliano Castro, está em estado grave no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio.