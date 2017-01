Amy Adams ganha estrela na Calçada da Fama

Muito emocionada, Amy Adams recebeu nessa quarta-feira sua estrela na famosa Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles (Estados Unidos). A atriz de 42 anos participou da cerimônia na companhia da filha e do marido. O diretor Denis Villeneuve e o ator Jeremy Renner, do filme A Chegada, também prestigiaram o evento.

“Quero aproveitar essa oportunidade para dizer a todos o quanto os amo. Meus irmãos, minha mãe, meus diretores, meus amigos… São os melhores”, disse a artista, afirmando que nunca tinha esperado receber a homenagem. Ela ainda acrescentou que ganhar a estrela é muito mais do que teria desejado.

No discurso de apresentação da homenageada, Villeneuve disse que Amy Adams é uma das atrizes “de maior qualidade” do mundo, e destacou que, além disso, trata-se de uma pessoa inteligente, forte, trabalhadora e generosa. Já Jeremy Renner a chamou de “uma lenda entre as lendas” e prometeu que sempre serão amigos.

Indicada a cinco Oscars ao longo de sua carreira, Amy já conquistou dois Globos de Ouro por Trapaça (2014) e Grandes Olhos (2015). Recentemente, concorreu ao prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro por A Chegada, fato que deve se repetir no Oscar 2017.

(Com EFE)