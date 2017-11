Amika Coffeehouse tem o melhor café de Fortaleza

Foi por hobby que, em 2009, a publicitária Danielly Soares resolveu fazer um curso sobre cafés. “Acabei me apaixonando pelo universo dos grãos especiais”, conta ela, que em pouco tempo deixou a profissão de lado para se aventurar à frente da própria cafeteria. O negócio funciona num imóvel de dois andares com vigas de ferro aparente e paredes de tijolinhos à mostra. Visível da rua graças à fachada de vidro que permite a entrada de luz natural, a enorme máquina de torrar café é ligada quase todo dia. Selecionados pela proprietária, os grãos processados no equipamento em geral são trazidos de Minas Gerais, caso do Chapadão de Ferro, com notas mais ácidas, e do Sítio da Torre, que remete a chocolate amargo. A oferta muda regularmente, mas pelo menos duas variedades sempre estão nas prateleiras (os pacotes de 250 gramas custam de R$ 19,00 a R$ 28,00). Para perceber as diferenças entre elas, vale escolher a degustação composta de dois expressos preparados conforme sua preferência (ristretto, tradicional, lungo ou carioca). Sai por R$ 8,00. De café filtrado, há sete opções. A que usa o filtro japonês Hario V60 (R$ 6,00) é indicada para quem prefere bebidas mais suaves, enquanto a que utiliza o sifão Hario, engenhoca que faz lembrar as aulas de química, agrada mais aos fãs de sabores intensos (R$ 11,00). Para adoçar o paladar, boas pedidas são o waffle belga, que ganha doce de leite, Nutella e geleia de frutas vermelhas (R$ 17,80), e o angel’s food cake, um bolo levinho feito com chantili de leite Ninho e geleia de morango (R$ 8,00). Rua Ana Bilhar, 1136 B, Meireles, ☎ 3031-0351 (50 lugares). 13h/21h (fecha seg.). Aberto em 2013.

2º lugar: Café Viriato

A casa trabalha com métodos especiais de extração, a exemplo do café passado no coador Clever (R$ 6,50, 200 mililitros). Entre as bebidas faz sucesso ainda o cappuccino com borda de creme diet de avelã (R$ 15,00). No cardápio de comes, a coxinha de frango com catupiry pode vir na versão frita ou fit, que é assada (R$ 11,00 cada uma). A seção doce inclui a torta ovomaltine, um pão de ló de chocolate recheado e coberto com brigadeiro de Ovomaltine e biscoito Negresco (R$ 15,00 a fatia). No almoço, a cafeteria serve grelhados com direito a duas guarnições. Rua Osvaldo Cruz, 2828, Dionísio Torres, ☎ 3035-5503 (110 lugares). 7h15/22h30 (qui. a sáb. até 23h); Shopping Del Paseo, ☎ 3182-8200 (128 lugares). 7h30/22h30 (dom. 8h30/22h30). Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

3º lugar: Mercado do Café

Apaixonadas por café, as sócias Adriana Miranda e Valesca Henrique sugerem o cappuccino na casquinha de sorvete com ganache de chocolate (R$ 9,50, 50 mililitros) e o expresso com grãos do Sul de Minas (R$ 4,90). Inusitado, o affogato de rapadura mistura sorvete do doce, expresso, melado de cana e chantili de cachaça (R$ 16,90). Para acompanhar, há bolo de banana e canela (R$ 6,50 a fatia) e quiche de peito de peru com ricota (R$ 9,90). Rua Padre Francisco Pinto, 186, Benfica, ☎ 3283-2419 e 98777-6776 (80 lugares). 7h/21h (qui. a dom. até 22h). Aberto em 2017.