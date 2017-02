‘American Horror Story’ vai adaptar disputa entre Trump e Hillary

O criador da série American Horror Story, Ryan Murphy, afirmou que a sétima temporada do programa de terror vai se inspirar na disputa entre Donald Trump e Hillary Clinton durante as eleições americanas de 2016. “Acho que vai ser interessante para muitas pessoas”, disse Murphy ao programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, antes de confirmar que pode usar o atual presidente americano como fórmula para um personagem específico.

Murphy não deu mais detalhes sobre o programa, que a cada temporada muda seu foco principal e lança mão de novos personagens bizarros. Casa assobrada, hospício e clã de bruxas já foram cenários da atração, que começa sua sexta fase em novembro deste ano — a sétima começa a ser filmada em junho.

Além da bem sucedida série de terror, Murphy também conduz atualmente dois outros programas em formato antológico – com temporadas independentes. As outras duas são American Crime Story, que em sua primeira fase focou no julgamento de O.J. Simpson, e Feud, sobre a rivalidade entre Joan Crawford e Bette Davis, prevista para chegar ao Brasil em 12 de março, pela Fox.