Amazon fará filme sobre Monica Lewinsky e escândalo sexual

A Amazon comprou os direitos de adaptação do roteiro de cinema Linda e Monica, sobre o escândalo sexual envolvendo a ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky e o então presidente Bill Clinton, além de Linda Tripp, a colega que delatou Monica. Na época, o caso levantou até a hipótese de impeachment de Clinton, que seria o primeiro presidente na história dos Estados Unidos.

O texto, assinado por Flint Wainess, detalha a relação de Monica com Linda Tripp, sua colega no departamento de relações públicas do Pentágono. Linda grampeou as conversas da amiga que detalhavam relações sexuais com o presidente democrata, e posteriormente vazou as fitas.

Monica e Linda é o segundo projeto sobre Lewisnky anunciado neste ano. Em janeiro, o canal americano Fox 21, junto à FX Productions — os mesmos produtores da série American Crime Story, que adaptou para a TV o julgamento de O.J. Simpson e irá reproduzir o assassinato do estilista Giani Versace — anunciou que estudava a adaptação do livro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal that Nearly Brought Down a President (A Vasta Conspiração: O Verdadeiro Escândalo Sexual que quase Derrubou um Presidente, em tradução livre).