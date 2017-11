Amazon anuncia planos para série ‘O Senhor dos Anéis’

Fãs de O Senhor dos Anéis podem comemorar. A Amazon anunciou nesta segunda-feira a produção da série que se passa no universo criado pelo escritor J.R.R. Tolkien, e garantiu que a atração terá várias temporadas. Recentemente, o canal de streaming comprou os direitos da obra, que pertenciam ao Tolkien Estate, entidade responsável pelo espólio do autor, e do estúdio Warner, que realizou duas trilogias centradas na Terra Média, sob direção de Peter Jackson.

O seriado vai explorar novos eventos que precedem as aventuras mostradas em A Sociedade do Anel, primeiro título da trilogia principal nos cinemas. O acordo inclui a possibilidade de criar ainda um spin-off, ou seja, uma série paralela. Entre as empresas envolvidas está a New Line Cinema, braço da própria Warner. “Estamos encantados que a Amazon, com seu comprometimento de longa data com a literatura, é a casa da primeiríssima série de múltiplos episódios de O Senhor dos Anéis”, divulgou Matt Galsor, representante do Tolkien Estate.

O projeto se encaixa nos planos do presidente Jeff Bezos para a Amazon de ter em sua grade um sucesso como Game of Thrones, para concorrer em pé de igualdade com a HBO. O investimento já deve ser maior do que a rival. Só pelos direitos, a empresa pagou algo em torno de 250 milhões de dólares, segundo o site Deadline.