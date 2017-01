Almodóvar será presidente do júri do próximo Festival de Cannes

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar presidirá o júri da 70ª edição do Festival de Cannes, que acontecerá entre 17 e 28 de maio, anunciou a organização nesta terça-feira. “Estou agradecido, honrado e um pouco nervoso. Estou ciente da responsabilidade e espero estar à altura”, disse o diretor no comunicado oficial do festival, no qual é definido como “ícone resplandecente do cinema espanhol e diretor de fama mundial”.

A direção do evento disse estar orgulhosa de receber “um artista único que possui imensa popularidade”, cuja obra “se encontra inscrita para sempre na história do cinema”. Os organizadores lembraram que Almodóvar há 35 anos ele tece uma “cumplicidade com espectadores de todo o mundo”.

“De Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão (1980) até Julieta (2016), seus vinte filmes traçam uma obra incandescente, herdeira de sua juventude punk e contestadora, impulsionada por uma paixão insaciável pelas figuras femininas e pela história do cinema”, declarou a organização.

