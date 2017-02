Ally Brooke, do Fifth Harmony, fará show solo no Brasil

Ally Brooke, integrante da girl band Fifth Harmony, fará show solo no Brasil em julho, como parte da programação do W+ Festival. A apresentação acontece no dia 2 de julho, no Audio Club, em São Paulo. Além de Ally, está confirmado o show da curitibana Sofia Oliveira. Outra atração internacional deve ser anunciada em breve, segundo a organização do festival.

A descrição do evento no Facebook garante que a cantora vai lançar sua primeira música de trabalho fora do Fifth Harmony. Canções do grupo vão completar o setlist do show, sendo interpretadas somente por Ally.

Os ingressos para o festival já estão à venda pelo site Clube do Ingresso. As entradas custam entre 100 reais (primeiro lote, meia-entrada da pista comum) e 1.200 reais (convivência com Ally Brooke + pista VIP).

Apesar do show solo, Ally segue integrando o Fifth Harmony. A única baixa do grupo, até agora, foi de Camila Cabello, que anunciou a saída da banda em dezembro. Em entrevista recente à revista americana Billboard, Camila afirmou que prepara seu primeiro disco solo para este ano e que não conversa com as ex-colegas desde que deixou o grupo.