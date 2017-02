‘Alien: Covenant’ apresenta tripulação em cena de quase 5 minutos

O diretor Ridley Scott e o estúdio Fox liberaram nesta quinta-feira uma cena inédita de quase cinco minutos de Alien: Covenant, novo episódio da franquia interplanetária. O prólogo apresenta os rostos da tripulação que viaja ao espaço em uma missão para investigar a origem da vida, momentos antes da carnificina promovida por um dos alienígenas mais famosos do cinema.

O prólogo traz todo elenco do filme reunido na cabine de comando, enquanto o androide interpretado pro Michael Fassbender (que repete o seu papel de Prometheus), examina a todos. O capitão da nave é vivido por James Franco, que diz estar com um pouco de febre e se retira do recinto. Esta é a deixa para todo o resto começar uma festinha de comemoração. O clima alegre é interrompido quando uma das meninas engasga, só para criar aquele suspense pré-massacre alienígena.

Os eventos de Alien: Covenant se passam depois dos acontecimentos de Prometheus e antes da trilogia original, iniciada em 1979, protagonizada por Sigourney Weaver. O novo longa estreia em 18 de maio nos cinemas brasileiros. Assista à prévia do filme abaixo:

Agora confira o trailer do terror com o monstro já em ação: