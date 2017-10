Alicia Vikander e Michael Fassbender se casam em segredo

Os atores Michael Fassbender e Alicia Vikander oficializaram o relacionamento neste domingo, em cerimônia íntima realizada em um resort de Ibiza, na Espanha. O casal se conheceu durante as gravações do filme A Luz Entre Oceanos.

A novidade foi anunciada pelo site da revista People, que divulgou fotos de Vikander e Fassbender ostentando anéis de casamento. Na última sexta-feira, os pombinhos haviam sido flagrados também pela publicação passeando pela ilha com amigos e familiares.

Os recém-casados estão juntos desde 2014, mas mantiveram a relação escondida do público até 2016. A confirmação veio durante a cerimônia do Oscar, quando Alicia comemorou o prêmio de melhor atriz coadjuvante com um beijo em Fassbender.