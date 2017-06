Alice Braga entra pra elenco de filme derivado da saga ‘X-Men’

A brasileira Alice Braga foi escalada para o filme Novos Mutantes, parte da franquia X-Men. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, a atriz interpretará a heroína porto-riquenha Cecília Reyesé, substituindo Rosario Dawson, que deixou o papel por motivos não divulgados. Dirigido por Josh Boone, o longa também contará com outro brasileiro, Henry Zaga (13 Reasons Why), como o personagem Mancha Solar.

A trama acompanhará a trajetória de cinco jovens mutantes que usarão seus poderes para escapar de uma prisão. Nos quadrinhos da Marvel, Cecília Reyes é uma cirurgiã que já fez parte dos X-Men, capaz de produzir um campo de proteção ao redor de seu corpo. Novos Mutantes começa a ser gravado em julho deste ano e está previsto para para chegar ao cinema em abril de 2018.

O filme entra para o extenso currículo de Alice Braga no universo cinematográfico dos Estados Unidos, onde é conhecida pela participação em Eu Sou a Lenda, Predadores, Elysium e A Cabana. A atualmente, a atriz está no ar na televisão com a segunda temporada da série A Rainha do Sul.

(com Agência EFE)