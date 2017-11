O Alfredo di Roma está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Alfredo di Roma, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: mini carpaccio ou polpeta

Prato principal: fettuccine com ragu de linguiça e rachiccio ou risoto de carne do sol

Sobremesa: cheesecake ou erepe de doce de leite

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para coquetel de fruta com álcool se sem álcool).

ALFREDO DI ROMA. Avenida Oceânica, 1545, Hotel Atlantic Towers, Barra, (71) 3331-7775.