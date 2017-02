Alexandre Nero brinca com paparazzi: ‘Flagrados sem fotografar’

Conhecido por seu bom humor, Alexandre Nero divertiu seus seguidores no Instagram ao publicar uma foto em que aparecem alguns fotógrafos mexendo em celulares e computadores em um shopping do Rio de Janeiro. “POLÊMICA: Paparazzi são flagrados em shopping sem fotografar e criam revolta em celebridades”, escreveu na legenda da imagem, ironizando os fotógrafos que ficam plantados em shoppings à espera de famosos – e as celebridades que até esperam por isso.

Depois de protagonizar duas novelas das nove, Império (2014) e A Regra do Jogo (2015), o ator se afastou da televisão e ficou em cartaz no teatro, com o musical O Grande Sucesso. Agora, o ator se prepara para viver o maestro João Carlos Martins na cinebiografia João e para protagonizar a nova série da Globo, Filhos da Pátria, prevista para o segundo semestre.