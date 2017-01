Alec Baldwin quer continuar parodiando Trump na TV

O ator Alec Baldwin, que faz a sátira do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa Saturday Night Live, revelou nesta quinta-feira que está negociando levar suas imitações para além do canal NBC. “Vou fazer tanto quanto puder e existem conversas com outros lugares onde poderíamos continuar expressando nossa gratidão e admiração pelo governo de Trump”, disse, Baldwin, em tom irônico, em entrevista à rede ABC.

Trump não gosta das imitações de Baldwin, conforme expressou em reiteradas ocasiões, principalmente no Twitter, seu canal de comunicação preferido para atacar seus críticos. “Vi o ataque premeditado de ‘Saturday Night Live’ contra mim. É hora de acabar com este programa chato e sem graça”, disse Trump semanas antes das eleições quando acusava a imprensa de influenciar no pleito.

Baldwin, ganhador de dois Emmys e três Globos de Ouro, não revelou com quais programas está negociando, mas disse que para criar as sátiras “só precisa” sentar e dar “uma olhada” no Twitter e nas notícias. “Provavelmente, de acordo com o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos, deveríamos dar crédito a Trump por tudo o que fez por nós”, ironizou novamente o ator e comediante.

