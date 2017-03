Alec Baldwin agradece: ‘Donald Trump ressuscitou minha carreira’

O ator Alec Baldwin disse que sua imitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa da NBC Saturday Night Live fez reviver a sua carreira na comédia, “morta” desde o fim da sitcom 30 Rock. “Eu não tinha percebido que estava morto em termos de comédia”, disse Baldwin. “Talvez eu estivesse em coma… agora estou acordando do coma.”

O ator está promovendo a comédia animada da DreamWorks O Poderoso Chefinho, no qual dubla um bebê vestido de terno que administra uma empresa para nenéns e é adotado por uma família para cumprir uma missão secreta.

Baldwin, de 58 anos, concluiu há quase cinco anos sua participação como o empresário charmosão Jack Donaghy na série de comédia da NBC 30 Rock. De lá para cá, participou de uma série de filmes em papeis menores, mas viu um aumento em sua popularidade quando passou a imitar Trump no Saturday Night Live, em outubro passado, antes da eleição presidencial de novembro.

A audiência do Saturday Night Live cresceu desde que Baldwin passou a interpretar Trump em uma série de esquetes zombando do bilionário apresentador de reality show na TV que se tornou presidente dos EUA. Trump criticou o programa da NBC em dezembro, descrevendo-o como “totalmente inassistível”.

(Com agência Reuters)