Alcione emagrece 20 quilos por tratamento médico

Alcione surpreendeu o público da mirrada Virada Cultural, neste domingo, ao aparecer no palco do Parque do Carmo com nova silhueta. A cantora, que foi submetida a um cateterismo no ano passado, entrou em uma dieta por orientação médica e, de acordo com a sua assessoria de imprensa, perdeu cerca de 20 quilos.

Em dezembro de 2016, a cantora foi internada por problemas cardíacos. Foi quando foi submetida a um cateterismo para desobstruir artérias e também à colocação de um stent, pequena prótese utilizada para evitar a obstrução de vasos sanguíneos. Por recomendação dos médicos, a cantora não apenas começou a fazer regime como também a praticar exercícios físicos.

Os resultados não se refletem apenas no físico. Marrom, como é conhecida, fez novos exames e se descobriu com a saúde revigorada.