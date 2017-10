Álbum póstumo de Sharon Jones será lançado em novembro

Um álbum póstumo com canções inéditas da cantora soul americana Sharon Jones, falecida há um ano, será lançado em novembro, anunciou o selo musical Daptone Records nesta terça-feira. Jones, que ficou famosa tardiamente e cuja voz foi comparada com a do célebre cantor de soul James Brown, gravou algumas músicas acompanhada de sua banda, The Dap-Kings, antes de sua morte, segundo a gravadora. O novo disco, intitulado Soul of a Woman, estará disponível para venda a partir de 17 de novembro.

“Ainda que não possamos voltar a ver o rebolado eletrizante no palco, Sharon Jones continua nos presenteando com sua alma e música”, diz o comunicado da Daptone Records.

Criada no bairro nova-iorquino do Brooklyn, Jones teve seu primeiro contato com a música como cantora gospel em uma igreja e, profissionalmente, se iniciou como backing vocal. Por não ter encontrado estabilidade nos trabalhos com a música, precisou desempenhar outras funções: foi, por exemplo, agente prisional em Riker Island, a maior penitenciária de Nova York.

Jones teve sua grande chance como corista de Amy Winehouse e conquistou fama como artista solo na Daptone, um selo criado no ano 2000 no Brooklyn, dedicado a reviver o soul clássico e o ritmo do funk. A cantora, que lutava contra um câncer desde 2013, morreu em 2016, aos 60 anos.

