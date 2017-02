Alanis Morissette tem US$ 2 mi em joias roubados de sua casa

Alanis Morissette teve 2 milhões de dólares (6,2 milhões de reais, aproximadamente) em joias roubados de sua casa, em Los Angeles, segundo o site TMZ. A cantora canadense não estava em casa quando o imóvel foi invadido, na última quinta (9).

O roubo acontece menos de duas semanas depois de o ex-empresário de Alanis ter admitido que desviou 6,5 milhões de dólares de seus clientes. Jonathan Todd Schwartz deve receber sua sentença em 3 de maio e pode ser condenado a passar entre quatro e seis anos na prisão.

A voz da cantora acompanha verdadeiros hinos dos anos 1990, como Ironic, You Oughta Know e You Learn.

(Com Agência France-Presse)