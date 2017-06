Aguinaldo Silva defende Parada Gay sem partido: ‘Fora fimose’

Bem resolvido com sua orientação sexual, embora não advogue pelo beijo gay nas novelas, o dramaturgo Aguinaldo Silva, autor de tramas como Senhora do Destino e Tieta, atualmente no ar no Vale a Pena Ver de Novo e no Viva, respectivamente, promete marcar presença na Parada Gay de São Paulo, que acontece neste domingo na avenida Paulista. “Claro que vou. Não perco aquela alegria toda do pessoal do babado por nada”, escreveu no Twitter. Também no microblog, ele lançou uma sugestão para os organizadores do evento: a de deixar a política de Brasília de fora da festa.

“Domingo é a parada gay na Avenida Paulista. Espero que não apareça um grupo de bichas gritando ‘fora’ alguma coisa. Isso é tão sem graça…”, tuitou Aguinaldo, conhecido por dizer o que pensa. “Mas. se na Parada Gay tiverem que gritar ‘fora’ alguma coisa, sugiro que gritem: ‘Fora a fimose!’.”

Domingo é a parada gay na Avenida Paulista. Espero que não apareça um grupo de bichas gritando "fora" alguma coisa. isso é tão sem graça… — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) June 15, 2017

Mas se na Parada Gay tiverem que gritar "fora" alguma coisa, sugiro que gritem: "fora a fimose!" — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) June 15, 2017

Se eu vou na Parada Gay no domingo? Claro que vou. Não perco aquela alegria toda do pessoal do babado por nada. — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) June 15, 2017