Afastada por gravidez de risco, Eliana faz balanço: ‘Aprendizado’

A caminho do sexto mês de gestação, Eliana completou três semanas internada. Em repouso absoluto pelos riscos ligados à gravidez do segundo filho, uma menina para quem escolheu o nome de Manuela, a apresentadora tem usado o Instagram para desabafar. Neste domingo, fez um longo balanço da situação, que a levou a se afastar da TV por tempo indefinido. “Um aprendizado árduo, mas valioso. A vida é aprender”, concluiu.

“Estou há 20 dias internada, mas hoje será diferente pra mim… Quase 30 anos de carreira e nunca parei com minhas atividades. Que desafio imenso este de agora. Não é como nas férias, quando deixo meus programas gravados com antecedência, trabalho em dobro pra descansar depois. Ou na licença-maternidade, que a gente se afasta algum tempo, mas tem a vida imensamente preenchida de mil tarefas e um amor que invade cada célula. Nada foi planejado. Foi a vida dizendo ‘Para e escolhe o que é mais importante pra vc AGORA’. Eu escolhi cuidar de uma vida”, escreveu Eliana no Instagram.

“Logo estarei de volta para minha trajetória profissional que começou aos 14 anos de idade, mas agora cada minuto das 24 horas do meu dia são dedicados para a Manu, que ainda está na minha barriga, e ao Arthur”, continuou a apresentadora, citando o filho do primeiro casamento, com o músico e empresário João Marcello Bôscoli. “Em breve, se Deus quiser, estarei novamente com a família SBT. Porém este é o momento de valorizar cada semana de desenvolvimento da minha filha, de esperar com fé que tudo corra bem, de viver o tempo em seu tempo.Um aprendizado árduo, mas valioso. A vida é aprender.”

A história

Esta não é a primeira vez que Eliana, de 43 anos, passa por tensão nesta segunda gravidez. Há dois meses, a apresentadora contou em entrevista à revista Claudia que precisou passar por uma cirurgia porque havia risco de perder o bebê.

Eliana espera uma menina do diretor de TV Adriano Ricco. O diretor e Arthur a têm visitado no hospital.