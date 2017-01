Adele vai se apresentar na cerimônia do Grammy 2017

A cantora britânica Adele cantará ao vivo na 59ª edição dos prêmios Grammy, conforme anunciou em comunicado divulgado nesta sexta-feira a Academia da Gravação dos Estados Unidos. Ganhadora de dez Grammy, Adele cantará uma das faixas de seu último álbum, 25. A cantora concorre em cinco categorias neste ano: álbum do ano e melhor disco de pop vocal por 25 e gravação do ano, canção do ano e melhor atuação de pop solo por Hello.

Na cerimônia do ano passado, Adele foi prejudicada por problemas técnicos enquanto cantava All I Ask no palco. “O microfone do piano caiu entre as cordas, então era ouvido como se fosse um violão. Por isso soou fora de tom”, explicou a artista pelo Twitter. Em entrevista a Ellen DeGeneres, ela afirmou que ficou muito chateada com o que tinha acontecido e que passou o dia seguinte chorando.

Além de Adele, a lista de apresentações deste ano conta com Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban, que foram anunciados nesta semana pela organização do evento.

A cerimônia, que será conduzida pelo humorista britânico James Corden, será realizada no dia 12 de fevereiro no Staples Center de Los Angeles. Dois dias antes da cerimônia haverá uma homenagem a Tom Petty, que receberá o prêmio de Pessoa do Ano durante uma noite que contará com shows de artistas como Foo Fighters, Don Henley, Norah Jones, Kings of Leon, Randy Newman, Jeff Lynne, Jackson Browne, Elle King, Regina Spektor e The Bangles, entre outros.

