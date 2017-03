Adele confirma casamento com Simon Konecki

A cantora Adele confirmou neste domingo que está casada, pondo fim a anos de especulações. A artista inglesa tem um relacionamento com Simon Konecki, um ex-financista que fundou o drop4drop, um grupo humanitário em favor do acesso universal à água potável. O casal tem um filho de 4 anos, Angelo, mas Adele sempre se manteve discreta sobre o casamento. Neste domingo, ela confirmou seu estado civil, em um show em Brisbane, na Austrália, no qual cantou Someone Like You. Neste sucesso de 2011, ela descreve seu rompimento com o parceiro anterior.

“Que sensação quando você se apaixona por alguém. É a melhor sensação na Terra”, disse ela, como mostra um vídeo posta por um fã nas redes sociais. “E sou uma viciada nessa sensação. Obviamente, não posso continuar com esses sentimentos, porque estou casada agora.”

Outros fãs atentos contaram que, na festa de entrega do Grammy deste ano, ouviram Adele agradecer “ao meu marido e ao meu filho, que são a única razão pela qual eu faço isso”.

(Com agência France-Presse)