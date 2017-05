Adam Sandler é a maior surpresa do Festival de Cannes

Primeiro, a má notícia: tem mais um filme de Adam Sandler em breve na Netflix. Agora, a boa: The Meyerowitz Stories (New and Selected), ou “As Histórias de Meyerowitz (Novas e Selecionadas)”, não é exatamente um filme de Adam Sandler e, mais chocante ainda, o ator até que se sai bem em sua incursão pela comédia dramática. O longa de Noah Baumbach é o segundo da Netflix na competição do 70º Festival de Cannes.

Baumbach gosta de um drama sobre famílias em conflito. A Lula e a Baleia (2005) e Margot e o Casamento (2007) também iam por esse caminho, uma tradição do cinema mais independente americano.

Adam Sandler é Danny, um quarentão que tem uma ótima relação com a filha Eliza (Grace Van Patten), prestes a ir para a universidade. Ele está se separando da mãe de Eliza e fica um tempo na casa de seu pai, Harold (Dustin Hoffman), com quem teve pouco contato durante a vida – depois de se separar da mãe de Danny, casou-se com outra mulher, mãe de Matthew (Ben Stiller), claramente o favorito do papai. Completa a família Jean (Elizabeth Marvel), filha da mãe de Danny com Harold, e Maureen (Emma Thompson), a nova e desmiolada nova mulher de Harold.

A chegada de Matthew, que é um contador bem-sucedido e pouco quer saber da família, causa uma reviravolta nas relações, trazendo à tona fantasmas do passado, ressentimentos e modos diferentes de lidar com Harold, um homem difícil, frustrado porque sua carreira como artista não foi o que esperava. Não à toa, os diálogos na família nem sempre fazem sentido: muitas vezes um fala, e o outro responde claramente sem ter ouvido o que foi dito antes.

O desenvolvimento e a resolução não são muito surpreendentes, mas o filme tem um bom equilíbrio entre drama e humor e um elenco afinado, que deve garantir o sucesso quando entrar no ar na Netflix. Não é, porém, uma produção para ganhar prêmios em Cannes. The Meyerowitz Stories (New and Selected) insere-se num dos temas que se delineia nesta competição, de educação dos filhos e, mais especificamente, da seleção de preferidos. Para os personagens do longa, a história de que os pais amam os filhos igualmente é balela.