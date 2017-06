Acha o BBB indecente? Na Sérvia, reality tem sexo sem edredom

O cobertor cai e o que o casal faz? Sexo, é claro. A resposta pode parecer óbvia, mas tome agora o contexto da história: o casal está numa cama cercada por outras, e é captado pelas câmeras do quarto, que enviam as imagens para uma rede de TV. Não, não se trata do Big Brother Brasil. Apesar das muitas denúncias de atos impróprios no programa — em especial, no quesito violência –, ainda não se viu uma cena dessas no confinamento da Globo. A sequência aconteceu em outro reality show, Couple, na Sérvia.

Em disputa pelo prêmio de casal mais firme e apaixonado do gameshow, Nikola Lakic e Zerina Heco parecem ter se empenhado. Para espanto dos colegas e da audiência, de acordo com o tabloide The Sun: o casal não apenas não se cobriu com edredom, da forma como costumam agir os participantes de reality shows, como fez bastante barulho, despertando os rivais que dormiam ao lado, que pediram silêncio.

O incidente, como tantos que ocorrem nos realities, se deu depois de uma festa regada a música, dança e álcool. Na festa, os seis casais do programa simularam um casamento coletivo. Talvez venha daí a inspiração.