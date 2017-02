Academia retira indicado ao Oscar da disputa por violar regras

A Academia de Hollywood retirou no sábado a indicação de Greg P. Russell, membro da equipe do filme 13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi, ao Oscar por violar as regras ao fazer campanha na véspera da premiação. O filme é indicado na categoria melhor mixagem de som, e concorre com A Chegada, Até o Último Homem, La La Land: Cantando Estações e Rogue One.

Por meio de um comunicado, a instituição esclareceu que Greg P. Russell perderá sua indicação, mas não seus companheiros Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth.

O comunicado explicou que a retirada da indicação aconteceu depois que Russell chamou seus companheiros da Academia para avisá-los de seu trabalho no filme, o que representa uma “violação das regras da campanha (do Oscar) que proíbem o lobby telefônico”.

A presidente da Academia de Hollywood, Cheryl Boone Issacs, afirmou que tomou a decisão após “uma minuciosa reflexão”. “A Academia é muito séria sobre o processo de votação do Oscar e qualquer coisa, sem importar que seja bem-intencionada, que pudesse comprometer a integridade desse processo”, afirmou.

Russell é veterano nas cerimônias do Oscar. Ele já concorreu ao prêmio de mixagem de som em dezessete edições, com filmes como Con Air, Transformers e Pearl Harbor, mas nunca levou a estatueta.

(Com EFE)