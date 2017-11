Abertura de ‘Apocalipse’, da Record, tem Brasília em chamas

A nova novela bíblica da Record, Apocalipse, começou nesta segunda-feira cheia de efeitos especiais para mostrar um tsunami. Mas foi a abertura que chamou a atenção do público. O vídeo mostra catástrofes como furacões, apagões e enormes tempestades acometendo a terra – e bolas de fogo consumindo a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nas redes sociais, os espectadores comemoraram a cena (confira algumas reações ao final do texto).

O fim começou! #Apocalipse, a nova superprodução da @recordtvoficial, está no ar. Veja a abertura da novela! pic.twitter.com/HYjF5JKmbV — Apocalipse (@ApocalipseRec) November 21, 2017

O novo folhetim da emissora, o segundo de Vivian de Oliveira, de Os Dez Mandamentos, terá três fases: a primeira no final dos anos 1980, a segunda entre meados das décadas de 1990 até o começo dos anos 2000, e a terceira na atualidade, num futuro próximo. No capítulo desta segunda, foi ao ar o tsunami que matou os pais de Uri (Phelipe Gomes/Emilio Orciollo Neto), que será o pai do personagem principal, Benjamin (Igor Rickli). Ele será o herói da trama, que lutará contra o Anticristo, vivido por Sergio Marone, na terceira fase.

A novela começou ágil, com direito a uma (boa) cena de perseguição policial, mas apresentou problemas. A atuação estava bastante forçada e parte do público até comemorou nas redes sociais a morte dos personagens por causa da tragédia natural. Além disso, os efeitos especiais do tsunami deixaram a desejar. Para quem já fez uma abertura do Mar Vermelho em que o maior empecilho era somente a aparência de isopor das pedras, a Record podia ter feito um trabalho melhor. Tudo parecia incrivelmente artificial na sequência do tsunami.

"Aqueles dias serão tristes e os povos da terra estarão desesperados e assustados com tamanha destruição" Exceto no Brasil q vamos comemorar vendo essa cena#Apocalipse pic.twitter.com/QyQD9KnOKG — The Last Jedi Virgem (@_senhoralvs) November 21, 2017

Seria o sonho de muitos brasileiros???? #Apocalipse pic.twitter.com/wkXhKbKavC — Para você Ronalldo (@oisourodz) November 21, 2017