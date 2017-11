Abelhas entram no cabelo de Ana Maria durante o ‘Mais Você’

Ana Maria Braga recebeu visitas indesejadas durante o Mais Você exibido nesta sexta-feira. Enquanto a apresentadora preparava uma panna cotta, sobremesa típica italiana, duas abelhas entraram no seu cabelo. Os insetos tiveram que ser retirados pelas assistentes de cozinha do programa. Namaria, como é carinhosamente chamada, continuou a receita sem preocupações. “É aquela Jataí, que não morde. Mas faz coceguinhas”, brincou.

Com pouco mais de seis minutos de preparação do prato, a primeira abelha pousou no cabelo de Ana Maria. “Tira um bicho que está na minha cabeça”, pediu para uma de suas assistentes de cozinha, que executou o trabalho rapidamente. E dois minutos depois, um novo inseto pousou na apresentadora. “Esse seu shampoo é doce”, brincou Louro José.

Depois disso, Ana Maria seguiu o programa sem novos problemas. Essa não é a primeira vez que um inseto atrapalha uma receita no Mais Você. Em julho do ano passado, uma mosca apareceu no meio de uma massa de bolo que estava sendo preparado. Namaria tentou afirmar que era um “queimadinho”, mas depois assumiu a presença de um inseto na comida.